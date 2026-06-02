"Хулиганът" Любен Дилов-син: ерудитът, сатирикът и бохемът

Любен Дилов-син си отиде едва на 61 години след масивен инфаркт, който получи в Италия по време на почивка. Той е една от най-колоритните, противоречиви и разпознаваеми фигури в съвременното българско общество. Над три десетилетия той е на преден план с хапливата си ирония и енциклопедични познания. Той успешно упешно лавира между литературата, телевизията, печатните медии и през последните години - в политиката.

Роден е на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на Любен Дилов - един от най-големите класици на българската научна фантастика. За разлика от баща си, Дилов-син не се посвещава на фантастиката, а на сатирата и публицистиката. Неговият стил се отличава с игра на думи, философски и исторически препратки, както и безпощадна дисекция на българската народопсихология.

Сред най-популярните са "FaceБуки", "FaceБуки Т.II: Дневникът на малкия Нострадамус", "Да избереш себе си", "Хуйку. Български антинародни приказки", "Седнал във въздуха", "Циганите на Сатурн, бомба в парламента, секс с животни и други предизборни идеи: Политическа сатира", "Неспасяемият език или детството на идиота"".

Любен Дилов-син е един от създателите и първи главен редактор на вестник "Новинар" - един от първите независими ежедневници в България. В по-ново време той остави огромна следа като издател и главен редактор на българското издание на списание L'Europeo. Под негово ръководство списанието се утвърди като елитарно четиво, предлагащо задълбочени исторически анализи и биографични очерци.

Името на Любен Дилов-син е завинаги вплетено и в телевизионната история на България. Той е сред архитектите на някои от най-влиятелните телевизионни формати. В началото на 90-те години той е основен идеолог и главен сценарист на студентската програма "Ку-ку", а по-късно на "Каналето", "Хъшове" и "Шоуто на Слави". Тези предавания се превърнаха в социален феномен, който диктува обществените настроения и често сваля доверието в политици.

Българската публика го познава и като член на журито в риалити формата "България търси талант".

Разривът със Слави Трифонов

Именно в тези предавания Дилов-син и Слави Трифонов са колеги и водещи фигури. Тяхното професионално минало е запечатано и в съвместната книга "Слави Трифонов за стърчането", която описва историята на тези формати през погледа на самия Слави.

С годините обаче професионалните им пътища се разделят. Острият разрив между двамата настъпва заради политиката. Слави влезе на политическата сцена като лидер на партията "Има такъв народ" (ИТН), докато Любен Дилов-син избра да стане народен представител от партията ГЕРБ.

Напрежението изби в края на 2021 г., при формирането на 47-ото Народно събрание. Парламентът избра Тошко Йорданов за председател на Комисията по култура и медии. Любен Дилов-син публично си направи самоотвод от комисията с мотива, че по протокол ще трябва да се обръща към Тошко Йорданов с "уважаеми господин председател", което не можел да си представи. Реакцията на Слави пък бе в социалните мрежи. Той обяви, че го е срам и е разочарован, че Дилов е пристанал на ГЕРБ и го определи като "бивш приятел".

Дилов отговори също публично, защитавайки позицията си и припомняйки защо се е разделил със Слави години по-рано. "За пръв път след 2003-а, когато се разделихме, Слави споменава името ми лично. Обидата у него, че изоставих общото ни начинание тогава, беше голяма... Изоставих го, защото той ме постави пред избора "Шоуто на Слави" или Гергьовден. Вероятно изборът ми е бил труден за разбиране. Да изоставиш славата и парите в името на една доста грапава политическа съдба, наистина изглежда налудно", написа тогава в социалните мрежи депутатът. Той подчерта, че никога не е сменял партии и винаги е бил само в Движение "Гергьовден", на което Слави и Тошко Йорданов са основатели.

В политиката

Любен Дилов-син е създател, главен идеолог и дългогодишен лидер на Политическо движение "Гергьовден", позиционирано в патриотичния и консервативен спектър. То така и не събира голяма подкрепа, като е била част от коалиция с ВМРО и ГЕРБ-СДС. Дилов влиза като депутат от гражданската квота на коалицията ГЕРБ-СДС. В парламента най-често се ангажира с проблемите в културата и медиите.

След последните избори той отново бе избран за депутат от листата на ГЕРБ-СДС в Бургас. Но така и не се закле, тъй като получи масивен инфаркт в Италия и бе настанен в местна болница. Той бе преместен в Правителствена болница за да продължи възстановяването си, но почина днес.

Бохемът Дилов

Извън шума на парламентарните банки и телевизионните студиа, Дилов-син поддържаше имиджа на софийски бохем, който цени хубавото вино и свободата. Всъщност Дилов трудно може да бъде описван с думи, всеки разговор с него би могъл да бъде тема и за обществото.

Има три деца от бившата си съпруга Елина - синовете Иван и Петър, и дъщерята Милана.

Най-известното му и нетрадиционно хоби бе подводното гмуркане. Той бе сертифициран водолаз и инструктор, като често споделяше, че подводният свят е единственото място, където намира пълна тишина и се спасява от политическата и медийната "лудница".