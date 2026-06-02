Путин предлага впечатляващи заплати на британски и германски бавачки

Руският лидер наема редица международни болногледачи, които да се грижат за двамата му тайни синове, които прекарват по-голямата част от годината в строго охранявано имение.

Президентът Путин казва, че руснаците, които гледат на Запада като на пример за подражание, са "национални предатели", но той е плащал щедри заплати на британски и германски болногледачи, за да се грижат за малките му синове, разкрива доклад.

Въпреки че Путин официално е неженен, откакто се разведе с бившата си съпруга Людмила през 2014 г., в Русия е публична тайна, че е във връзка с Алина Кабаева, бивша олимпийска състезателка по художествена гимнастика, пише The Times.

През 2024 г. се съобщава, че двойката има двама малки сина, Владимир-младши, който сега е на 6 или 7 години, и Иван, който е на 11 години. Те прекарват по-голямата част от годината в строго охраняваното имение на баща си близо до езерото Валдай, северозападно от Москва.

Семейството е наело най-малко 20 чуждестранни гувернантки, учители и други болногледачи, за да помогнат за отглеждането на двете момчета, според документи и кореспонденция, разкрити от Systema, разследващото звено на RFE/RL, финансирания от правителството на САЩ уебсайт. Не се посочват имената им.

Най-голям брой служители са от Германия, следвани от Южна Африка, се казва в съобщението. Други са дошли от Великобритания и Ирландия, както и от Австрия, Босна и Херцеговина и Нова Зеландия.

Путин определи западните политики относно еднополовите бракове като "сатанизъм", а служителите са под строги инструкции да не обсъждат въпроси, свързани с пола, с децата.

Служителите живеят във Валдай и са подложени на строги ограничения за движение. На 58-годишна британско-ирландска учителка е било казано, че не може да посещава „обществени места“ в свободното си време.

От служителите се изискваше да предоставят ежедневни отчети.

"Иван хареса най-много тигърчетата и лъвчетата. Дори искаше да ги вземе у дома", се казва в доклад за посещение през 2019 г. в зоологическата градина в Сочи, черноморския курорт, където Путин също има луксозна резиденция.

Иван също така е направил коледна картичка за Путин и Кабаева на 25 декември 2018 г., показват документи.

Руските православни християни празнуват Коледа през януари. При друг случай през същата година една гувернантка е обвинена, че не е почистила Иван, след като е бил до тоалетна.

Документите и съобщенията са били изпратени главно до двама роднини на Кабаева. Олеся Федина, братовчедка, е казала на гувернантка през 2019 г., че английският и немският на Иван трябва да са толкова добри, колкото „речта на образован европеец“.

Месечните заплати на гувернантките са определени на основно ниво от 167 000 рубли (1700 британски лири), но заплатите им се увеличават с бонуси и парични плащания. Някои са получавали до 6000 британски лири на месец, показват документи, сума, която е многократно по-висока от средната руска заплата.

От 2022 г., когато нареди танкове да влязат в Украйна, се твърди, че Путин предпочита служители от страни, приятелски настроени към Русия, като Южна Африка. Твърди се, че текучеството на персонала е високо.

Нито Путин, нито Кабаева са посочени в договорите или други документи. Система обаче заяви, че те съдържат достатъчно доказателства, показващи, че са се отнасяли до синовете на руския лидер и че са предприети "изчерпателни стъпки" за проверка на информацията. Кремъл не е коментирал.

Путин има две пълнолетни дъщери с Людмила, бивша стюардеса на Аерофлот. Мария Воронцова, на 41 години, е ендокринолог, а Катерина Тихонова, на 39 години, е технологичен директор и бивша рокендрол акробатка.

Путин никога не ги е признавал за свои дъщери. Твърди се също, че има дъщеря от афера, която е имал малко преди да стане президент през 2000 г.

Гувернантките на момчетата официално са посочени като „водещи преводачи“ в Международния медицински център „Согаз“ в Санкт Петербург. Той е свързан с Воронцова и Юрий Ковалчук, магнат, близък до руския лидер.

Съществуването на малките синове на Путин беше разкрито за първи път през 2024 г. от Центъра „Досие“, руско разследващо издание. В него се казва, че семейството е имало две понита, зайци и куче от породата санбернар, за които са се грижили кремълските охранители, но са живели със семейството.

Момчетата имат лични готвачи, които приготвят отделни ястия за тях. Подобно на баща си, те имат свои собствени чаши и пият само от тях, се казва в него.

Руският лидер е говорил за неприязънта си към американските анимационни филми. Въпреки това, се твърди, че Иван е фен на Дисни и дразни Путин, като се преструва на герои от най-популярните им филми.

Путин може да твърди, че обича руските деца, но не е проявил милост към непълнолетните, обвинени в нелоялност към режима му. В Русия има 107 деца в затвора по политически мотивирани обвинения, според „Мемориал“, организация за правата на човека, забранена от Кремъл.