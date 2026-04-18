Арестуваха цяла смяна на гранична полиция в Елхово заради трафик на мигранти

Цяла смяна от граничното полицейско управление в Елхово е била замесена в канал за трафик на мигранти. Това твърди достоверен източник на изданието "Флагман" който допълва още, че снощи служители от Дирекция "Вътрешна сигурност" са нахлули в ГПУ-то и са задържали началника на групата и един от инспекторите. Предполага се, че са въртели канала с мигранти срещу солидна сума в евро, като в схемата са участвали граничарите от цялата смяна.

Според информатора до операцията на "Вътрешна сигурност" се е стигнало, след продължителни оперативни действия и следене на колегите им от ГПУ-то в продължение на месеци.

Служителите от смяната триели алармите от ситемата, които се задействат, когато покрай границата биват засечени бежански групи, които се опитват да я преминат нелегално. Освен че отранявали следите от видеозаписите за сигурност, те подпомагали мигрантите, като координирали пътя им, съдействали им и с набирането на автомобили, с които да се придвижат към вътрешността на страната. За движението на определени групи бежанци в докладните на служителите от тази смяна се записвало, че "няма нарушения", допълва източникът.

"Те са ги подпомагали, като са им осигурявали коли. Триели са алармите, които по принцип се включват и сигнализират със звук и картина, когато има нарушители по трасето, което се пада в обхвата на ГПУ-Елхово. Липсата на такива индикации и честите "няма нарушения" в оперативните дневници на служителите вероятно са насочили вниманието на "Вътрешна сигурност", обяснява източникът пред "Флагман".

По неофициални данни задържаните са началникът на смяната (4-та група) Георги Върбанов и един от инспекторите с малко име Стефан.