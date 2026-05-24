Шофьор на мигранти си спретна гонка с полицията СНИМКИ

След полицейско преследване е катастрофирал автомобил, който е превозвал мигранти. Инцидентът е станал рано тази сутрин около 04:45 часа в Бургас, съобщава БНТ.
По информация на ОД на МВР – Бургас служители на “Пътна полиция“ подали сигнал за спиране на лек автомобил със софийска регистрация, но водачът не се подчинил и продължил движението си с висока скорост към бул. “Никола Петков“.
Малко по-късно автомобилът излязъл от пътното платно и паднал в района на входа на подлеза между ж.к. “Зорница“ и ж.к. “Изгрев“, откъм бл. 21.
След катастрофата шофьорът избягал, като изоставил в автомобила трима мъже, самоопределили се като марокански граждани. Те са откарани за медицински преглед в УМБАЛ – Бургас.
Действията по установяване и задържане на водача продължават.