НС създаде Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет

Народното събрание реши да бъде създаден Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет.
На второ четене депутатите приеха промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера.
Той предлага за одобряване Национална стратегия за развитие на инвестиции, дава насоки за отстраняване на системни проблеми по обслужването на инвеститори и координира действията по привличането им.
Законопроектът е внесен от депутата Петър Витанов от “Прогресивна България“ и група народни представители.
Законопроектът беше приет на първо гласуване на 15 май 2026 г.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.