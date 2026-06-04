НС създаде Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет

Народното събрание реши да бъде създаден Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет.

На второ четене депутатите приеха промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера.

Той предлага за одобряване Национална стратегия за развитие на инвестиции, дава насоки за отстраняване на системни проблеми по обслужването на инвеститори и координира действията по привличането им.

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Законопроектът е внесен от депутата Петър Витанов от “Прогресивна България“ и група народни представители.

Законопроектът беше приет на първо гласуване на 15 май 2026 г.