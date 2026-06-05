Последно сбогом с Любен Дилов-син

Днес следобед ще се състои поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ Любен Дилов-син.

Политикът почина във вторник, на 61-годишна възраст, след масивен инфаркт.

"Последно сбогом" ще бъде казано в столичния храм „Св. София“. „Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък. Ще изпратим нашия баща, дядо и

приятел, неповторимия и непрежалим Любен Дилов-син, на 5 юни от 15:00 ч. в храм „Св. София“, съобщиха от семейството.