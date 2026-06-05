IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Последно сбогом с Любен Дилов-син

Поклонението е от 15:00 ч. в храма „Св. София“

05.06.2026 | 06:15 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Днес следобед ще се състои поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ Любен Дилов-син.

Политикът почина във вторник, на 61-годишна възраст, след масивен инфаркт.

"Последно сбогом" ще бъде казано в столичния храм „Св. София“. „Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък. Ще изпратим нашия баща, дядо и

приятел, неповторимия и непрежалим Любен Дилов-син, на 5 юни от 15:00 ч. в храм „Св. София“, съобщиха от  семейството.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

дилов сбогом поклонение с софия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem