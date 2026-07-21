Шефът на СДВР лично проверява района около хотел "Плиска" всяка вечер

Главен Комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР, заяви пред общинските съветници от комисията по обществен ред и сигурност към СОС, че всяка вечер лично проверява района около хотел “Плиска”, а причината за това е постоянното присъствие на бездомни лица, някои от които проявяват агресия.

Пелтеков заедно с представители на Първо Районно управление и Общинска полиция бяха изслушани от комисията заради нарастващия брой сигнали за присъствие на клошари в района на хотел "Плиска" и пл. "Гарибалди".

Изслушването е по искане на зам.-председателя на комисията Христо Копаранов от "Спаси София", който напомни, че живеещите около "Плиска" са излезли на протест и има случаи на нападения от бездомни лица, припомня “24 часа”.

По време на изслушването гл. комисар Пелтеков добави, че по темата вече е имало две срещи, включително с участие на жители на района. От началото на годината обаче има подаден само един сигнал за района, по който е взето отношение.

"Засилили сме полицейското присъствие в района. Почти всяка вечер между 20 и 21 ч минавам оттам и има значителна промяна. Направени са и съвместни проверки за търговската дейност и са взети мерки. За пл. "Гарибалди" имахме среща с кмета на район "Средец" Трайчо Трайков и планираме общи действия за проблемите, свързани с шума, бездомни лица и безстопанствени кучета", каза още шефът на СДВР.

Миналата седмица в района на площада са установени просещи лица, като едното е било без документи. Те са настанени в център за временно настаняване и в болница за лечение. Пелтеков призова гражданите да подават сигнали и напомни, че полицията няма право да настанява такива лица без тяхното изрично съгласие.