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Жена загина при пожар през нощта в Благоевград

Друга жена на 35 г. е пострадала

05.06.2026 | 10:57 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Загинала е 67-годишна жена при пожар в апартамент в района на ул. „Скаптопара“ в Благоевград, а жена на 35 години е пострадала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен тази нощ около 00:26 часа. На място пожарът е ликвидиран от два екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Причината за пожара е в процес на установяване.

През изминалото денонощие противопожарните екипи са потушили 33 пожара и са реагирали на 185 сигнала за произшествия в страната. 

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