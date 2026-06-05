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И ДПС иска оставката на подуправителя на НЗОК

Хамид: В здравната система има тежки проблеми

05.06.2026 | 14:24 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

ПГ на ДПС също поиска освобождаването на подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров поради несправянето с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство на НЗОК.

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“Очевидно е, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи. Явно трябват не политически лица, а такива вътре от самата система. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да подаде оставка. Ако следва да се носи отговорност, цялото ръководство трябва да подаде оставка. Ще внесем съответното проекторешение за това“, каза Хамид Хамид.

Подобно искане отправиха тази сутрин и колегите им от “Демократична България". 

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Тагове:

НЗОК ДПС оставка проф. Момчил Мавров здравеопазване
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