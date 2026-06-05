“Демократична България” иска оставката на зам.-шефа на НЗОК

Депутатът от “Демократична България” Ивайло Мирчев каза, че парламентарната група внася искане за освобождаване на зам.-шефа на НЗОК Момчил Мавров, който “според публикации в медиите, е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване”.

“Трябва истински да се започне с разрушаването на този модел, а не само на думи”, каза пред журналисти Мирчев.

"Току що разбрахме, че порочните практики за смяна на модела в здравеопазването, е доста емблематичен за това как се работеше в държавата преди. Милиарди евро бяха източвани от няколко бизнес групи. Разбрахме от вицепремиера Донев, че търговете в частните болници на този етап няма да ги има, ще се прави анализ. Знаете в една държавна болница едно лекарство струва Х лева, а в съседната струва 100 пъти по Х и това е за сметка на българските данъкоплатци", обясни Мирчев.

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“Смяната на модела, с което това управление дойде, с тази претенция и получи огромна подкрепа, на този етап не се случва. Това може да се види в здравеопазването. Хората, които бяха символ на този модел, продължават да бъдат на ключови позиции. Можеше поне фасадно хората да бъдат сменени”, на мнение е съпредседателят на ДБ.

“Ние се въздържахме от гласуването за шефа на здравната комисия в парламента точно заради тези причини”, добави Мирчев.