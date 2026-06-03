Демерджиев за НЗОК: Около половин милион евро са източени за година

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на "Икономическа полиция - Пловдив".
"Установено е източване на НЗОК, използвани са около 3 000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация, разпитани са над 35 свидетеля, задържани са шестима, повдигнати са пет обвинения", каза вътрешният министър.
Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.
Разследва се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън територията на Пловдив.
То продължава и за предходни периоди.
Областният директор на МВР-Пловдив и окръжният прокурор ще дадат подробности на специален брифинг.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.