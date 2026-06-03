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Демерджиев за НЗОК: Около половин милион евро са източени за година

Използвани са печати на лекари, има шестима задържани

03.06.2026 | 13:22 ч. Обновена: 03.06.2026 | 13:31 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на "Икономическа полиция - Пловдив".

"Установено е източване на НЗОК, използвани са около 3 000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация, разпитани са над 35 свидетеля, задържани са шестима, повдигнати са пет обвинения", каза вътрешният министър.

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Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.

Разследва се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън територията на Пловдив.

То продължава и за предходни периоди. 

Областният директор на МВР-Пловдив и окръжният прокурор ще дадат подробности на специален брифинг.

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Тагове:

Демерджиев НЗОК половин милион евро източени за година
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