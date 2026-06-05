Над 12 тона опасни отпадъци са събрани в София за 6 месеца

Над 12 тона опасни отпадъци от домакинствата са събрани и предадени за безопасно третиране в София през първите пет месеца на 2026 г. в рамките на системата на Столична община и партньора ѝ „Екосейф“ ООД. Данните показват, че все повече столичани използват възможностите за правилно предаване на отпадъци като лекарства с изтекъл срок, бои, лакове, лепила, мастила и различни домакински препарати, които не бива да попадат в контейнерите за битов отпадък.

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, Столична община и Столичният инспекторат провежда тридневна кампания за безплатно събиране на опасни отпадъци. Инициативата допълва целогодишната система от мобилни пунктове, които работят по предварително обявен график във всички райони на града. От институциите напомнят, че неправилното изхвърляне на подобни отпадъци може да доведе до замърсяване на почвите, водите и въздуха и да създаде риск за човешкото здраве.

През 2025 г. в София са събрани близо 29 тона опасни отпадъци – с 10 тона повече спрямо 2024 г., което очертава устойчива тенденция към по-отговорно поведение от страна на гражданите. От Столичния инспекторат подчертават, че всеки, който разполага с препарати, бои или лекарства с изтекъл срок, трябва да ги предаде в мобилен пункт, а не да ги изхвърля в контейнера за битови отпадъци.

Освен чрез мобилните пунктове, гражданите могат да заявят и индивидуално извозване на опасни отпадъци при количества над 1 килограм след подадена заявка към „Екосейф“ ООД. Актуална информация за графика и условията за предаване се публикува в официалните канали на Столична община и Столичния инспекторат.