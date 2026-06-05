Демерджиев: Имало е теч на информация от МВР-Перник към прокурорския син

Теза, която беше добила общественост, получи потвърждение от вътрешния министър Иван Демерджиев - имало е теч на информация от ОДМВР-Перник към прокурорския син Васил Михайлов.

Демерджиев е назначил проверка по линия на вътрешна сигурност и инспекторат. Министърът допълни, че със сигурност прокурор Бисер Михайлов е помагал на сина си да се укрива.

"Подпомагал го е да се снабди с някакви комуникационни средства. Към момента няма отстранени служители, защото няма данни наши служители пряко да са подпомагали укриването му. Проверката ще установи това. Тя е по линия и на „Вътрешна сигурност“ и инспекторат. Искаме да разберем дали се касае за теч на информация, някакви други данни за съдействие, или за неизпълнение на служебни задължения", каза Демерджиев.

Васил Михайлов е разследван и признат за виновен за нанасяне на тежки и средни телесни повреди. След като получи ефективни присъди, той се укриваше над 10 месеца

Той бе задържан на 22 май 2026 г. при спецакция на ГДБОП в столичния квартал "Свобода" и приведен в Софийския затвор. Михайлов бе видимо напълнял и с променена външност.