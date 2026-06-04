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Демерджиев: Независимо дали е Мавродиев, или Михайлов, законът е еднакъв за всички

Подготвят се документи за екстрадиция, каза още вътрешният министър

04.06.2026 | 13:31 ч. Обновена: 04.06.2026 | 13:36 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

"Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона. Независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага”, това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод ареста на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев.

Демерджиев добави, че  се подготвят документи за екстрадиция.

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.

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Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване.

Според разследванията, след като бизнесменът Румен Гайтански е получил през своя фирма 148,5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли, припомня bTV.

30 млн. лв. пък прехвърлил на друга фирма, чрез която платили дългове на ТЕЦ - Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган.

През декември 2024 година тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди решението на СГС, с което беше уважено искането на прокуратурата да бъде издадена европейска заповед за арест за бившия управител на държавната Българска банка за развитие. 

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Тагове:

МВР Иван Демерджиев Стоян Мавродиев арест Сърбия
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