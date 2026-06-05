Демерджиев за Мавродиев: Може да ни насочи по много случаи

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че очаква с нетърпение какво ще каже задържаният Стоян Мавродиев.

“Българските власти са направили всичко необходимо задържаният в Сърбия бивш управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде върнат в страната ни”, каза още вътрешният министър в кулоарите на парламента.

“Има създадена организация, има създадена координация. Разговарял съм с изпълняващата функциите главен прокурор, подали сме цялата необходима информация към Софийска градска прокуратура я е придвижила към Върховната касационна прокуратура, която се занимава с това. Имам уверението, че най-късно във вторник ще бъдат придвижени документите до сръбската страна. Срокът, който сърбите са поставили, е 19 юни. Доста преди този срок всички документи ще се намират в Сърбия”, увери Демерджиев.

Попитан как е задържан бившият шеф на ББР, вътрешният министър отговори, че “не е толкова важно как точно е заловен Стоян Мавродиев, резонният въпрос е той да бъде осигурен на българското правосъдие. Лично аз съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев - убеден съм, че има много какво да каже, убеден съм, че може да ни насочи действията по разследване на много случаи. Очаквам да го направи".

Незаконното строителство във Варна

По казуса с незаконното строителство край Варна Демерджиев се надява да получи информация от ДАНС и "когато техните действия приключат. По думите му не само Деньо Денев трябва да бъде изслушан, а и настоящият председател на ДАНС.

"Идентифицирали сме множество хора, които имат касателство към този случай. Част от тези хора са в структура към която принадлежи Олег Невзоров, далеч не смятам, че тя се изчерпва с него. Поискали сме и съдействие от партньорски служби", каза министърът.

Проверява се защо общинските и държавните органи не са противодействали, а има и данни да са съдействали.

"Изследваме и връзките на г-н Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места в изпълнителната, общинската и политическата власт", каза Демерджиев.

“Не всеки в икономическата група участвал в престъпленията, но има събрани хиляди документи. Този случай буквално го рестартирахме, защото бе спря”, каза министърът.

"Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете в МВнР. Доколкото знам е подадена е нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия", отговори Демерджиев на въпрос за казуса с украинския бизнесмен Олег Невзоров, който се оказа замесен в незаконното строителство във варненската местност "Баба Алино".

Министърът добави, че не е в неговата компетенция да отзовава или назначава посланици, а да събере необходимите доказателства.

"Изследваме и връзките на Невзоров и неговите структура с хора, заемащи ключови места или изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт", добави Демерджиев.