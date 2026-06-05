14-годишно дете се удави в бараж на реката в Мъглиж

14-годишно дете загуби живота си, след като скочи да плува в един от баражите на пълноводната река в Мъглиж.
По първоначална инфомация, момчето е потънало буквално секунди след скока във водата и повече не е изплувало.
Приятелите му, които са станали свидетели на инцидента, веднага са повикали на помощ охранители от района.
Тялото на детето е открито на окло 500 метра по-надолу по течението от мястото, на което е скочило. По случая вече е образувано досъдебно производство и се води разследване.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.