IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 120

14-годишно дете се удави в бараж на реката в Мъглиж

05.06.2026 | 20:07 ч. 3
Баражът, където е станала трагедията. Снимка: БГНЕС

Баражът, където е станала трагедията. Снимка: БГНЕС

14-годишно дете загуби живота си, след като скочи да плува в един от баражите на пълноводната река в Мъглиж.

По първоначална инфомация, момчето е потънало буквално секунди след скока във водата и повече не е изплувало.

Приятелите му, които са станали свидетели на инцидента, веднага са повикали на помощ охранители от района.

Тялото на детето е открито на окло 500 метра по-надолу по течението от мястото, на което е скочило. По случая вече е образувано досъдебно производство и се води разследване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Мъглиж
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem