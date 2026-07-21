Свинаров за "Безмер": Щом американците искат това летище, значи то ги устройва

Щом американците искат летище "Безмер“, значи то ги устройва. Аз не виждам някакъв проблем в това. Това каза по bTV Николай Свинаров - военен министър в кабинета на Симеон Сакскобургготски в периода 2001–2005 година, когато България стана член на НАТО.

САЩ отново искат да разположат самолети-цистерни в България. Този път става дума за до 8 машини във военната авиобаза "Безмер" - неофициално до 1 октомври, с изрично посочена цел: подкрепа на американските операции в Близкия изток.

Правителството предлага решението да бъде взето от Народното събрание. ГЕРБ и ДПС заявяват подкрепа, "Демократична България" иска първо информация от премиера, министъра на отбраната и службите, а "Възраждане" е против. Появиха се и призиви за свикване на Съвета по сигурността.

"Разликата с предишното искане е, че за него нищо не знаехме. Разбрахме постфактум, след като вече бяха установени самолетите на летище "Васил Левски“, посочи Свинаров.

"Нека все пак да напомним, че предишното беше формулирано като искане от страна на НАТО и тогава режимът на предоставяне е друг. Но всъщност и до ден днешен не знаем конкретното искане и конкретните детайли по това първо разполагане на самолетите цистерни на територията на България“, коментира той.

По думите му сега поне всичко е ясно. "Казва се едно към едно какво точно се иска. Няма нищо лошо в това да се опитаме, в този летен сезон, все пак да създадем новини, които да обсъди парламентът и да се видят отново позициите на партиите, представени там“.

"Разбира се, всеки иска да има повече информация, всеки иска да знае детайли. В крайна сметка детайлите са за управлението и трябва да се представят и в парламента. Но детайлите невинаги са интересни за българските граждани, защото не дават възможност за истинско осмисляне“, посочи Свинаров.

Той обясни, че тези самолети-цистерни не могат да бъдат пряко свързани с военни действия. Те могат да бъдат свързани с учения и със странична подготовка на кадри извън територията на конкретен конфликт.

"Аз не виждам някакъв проблем в това. Още повече че този път наистина нещата са поставени едно към едно. Преди да се произнесе парламентът, самият премиер каза, че Министерският съвет ще предложи да се вземе такова решение", коментира той.

"Оттук нататък аз не виждам и правни проблеми. Първо, това не е искане от НАТО. Това е искане от САЩ, които освен наш стратегически партньор са и страна, с която имаме сключено споразумение от 2006 година“, припомни бившият военен министър.

По думите му вече 20 години това споразумение съществува и никой не е обсъждал как се е използвало досега и използвало ли се е. "Но така или иначе летище "Безмер" е част от това споразумение и е предназначено за съвместно ползване от двете държави".

"Щом американците искат това летище, значи то ги устройва. Ние няма как да разсъждаваме какво точно ще правят. Едва ли ще идват със самолетите цистерни до София. Те могат да се зареждат и с автоцистерни. Как ще решат този въпрос, в крайна сметка не е наша работа“, смята той.

Според Свинаров отдавна имаме този проблем с българското общество, което, "разбира се, не иска да участва във военни действия, както всяко нормално общество във всяка една държава“.

"Но всъщност няма яснота как това се предотвратява и какви трябва да бъдат мерките, за да бъде България едновременно устойчив партньор и да няма пряка намеса във военни действия, в които няма интерес“, посочи той.

"Някои казват, например от "Възраждане“, че това е загуба на суверенитет и така нататък. Но през последните 150 години България е имала действителен суверенитет не повече от 20 години, което е доста малък процент. И сега да си мислим, че ставаме зависими... Ние не можем да бъдем независими“, коментира той.

По думите на Свинаров това летище винаги се е използвало за военни полети, но на български самолети. "Действително, за мен беше абсолютно необходимо разполагането на американските самолети да бъде предварително обявено, най-малкото с предизвестие и съответно с вземане на решения, които да бъдат ясни за българското общество“.

"Но да си мислим, че българското общество ще иска, когато и да било, каквито и да било чужди летателни средства на българските летища - било то граждански или военни, трудно можем да си представим, че ще успеем да го убедим“, смята бившият военен министър.

"В крайна сметка ние вече повече от 20 години сме членове на Алианса. Наясно сме какви са взаимоотношенията, наясно сме, че България трудно би могла да запази националната си сигурност без Алианса и без стратегическото партньорство със САЩ, което е друго ниво“, посочи той.

Според Свинаров ние можем да откажем, но това би означавало промяна на цялата система за национална сигурност, която в крайна сметка трябва да изградим.