PR експерт: Новото правителство намали общественото напрежение

Новото правителство и политическите промени, направени от кабинета “Радев” доведоха до спад на общественото напрежение през второто тримесечие на 2026 г.

Индексът на обществено напрежение се измерва съвместно на всеки три месеца от Центъра за анализ и кризисни комуникации и социологическа агенция "Мяра". Инструментът проследява степента на спокойствие или тревожност в обществото и влиянието ѝ върху процесите в политиката и икономиката.

PR експертът Александър Христов коментира, че спадът е съществен и не е изобщо малък. “Той се дължи основно на едно голямо и едно по-малко нещо. Първото е успокоението след изборите от 19 април. Когато има форма на стабилност, хората се успокояват, защото виждат перспектива. Възприемането на благосъстоянието - по-бавно, отколкото ни се иска, се подобрява”.

Христов добави, че притесненията около въвеждането на еврото са почти изчезнали, намалели са и притесненията по отношение на цените и останалите елементи на благосъстоянието. По думите му обаче тази тема продължава да стои в умовете на хората.

"От друга страна високи остават нивата на нетърпимост към всякакви престъпления, особено транспортни такива. Ако нещата в държавата ни продължат да се случват по този начин, по всяка вероятност през следващото тримесечие ще отчетем още по-голям спад", обясни PR експертът пред Bulgaria ON AIR.

Ролята на медиите

Напрежението се натрупва постепенно и в същото време се разрежда също постепенно, каза още Христов.

"Тежестта на благосъстоянието, на политическите промени, на доверието в институциите, на обвързаността на живота с инциденти - са основните фактори за повишаването на напрежението. Друг важен фактор е проекцията на цялото това нещо в медиите и социалните мрежи. Наблюдаваме за последния период подобрено съотношение между позитивни и негативни публикации", отчете Христов.

Очакванията към правителството

"Настоящото правителство все още изчерпва натрупания имиджов капитал около и след изборите. Това е натрупан капитал, който или може да се увеличи, или да ерозира. В тази индекс виждаме леко повишение на доверието към институциите. Има и нормална умора при смяна на правителството", заяви PR експертът.

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