Асен Василев: И Радев "напоява с маркуча" олигарсите

Лидерът на ПП Асен Василев видя сглобка между "Прогресивна България" и ГЕРБ. Той определи оплакванията на Румен Радев за "лошото наследство" за абсолютно фалшиви. Той се аргументира в пост в социалните мрежи.

"В текущото Министерство на финансите има сглобка между Радев и ГЕРБ. Росица Велкова беше финансов министър от август 2022 г. до юни 2023 г. След това беше върната в Министерството на финансите от Теменужка Петкова през януари 2025 г. като директор на дирекция „Държавни разходи“. Людмила Петкова беше финансов министър от април 2024 г. до януари 2025 г. в кабинета „Главчев“. Едната завърши бюджетната 2024 година, а другата верифицира разходите за бюджетната 2025 година. Именно бюджетната 2024 година, с верифициран от Евростат 3% дефицит, отвори пътя на България към еврозоната. А ако има някакви скрити разходи към края на 2025 г. (както твърди Радев), то да повишиш директора на дирекция „Държавни разходи“ в заместник-министър е най-малкото странно.

Препоръчвам на Румен Радев и Гълъб Донев да спрат с лъжите и да се захванат за работа, ако могат.

Това не е изолиран случай. Сглобка между Радев и ГЕРБ има и в енергетиката. Там новата министърка също е заварила "лошо наследство", което очевидно сама е оставила, тъй като е единственият несменяем заместник-министър от 2021 г. насам. Връщането на Иванка Динева, която беше отстранена по времето на кабинета "Денков" след много тежка борба, говори за сглобка между Радев и ГЕРБ и в здравеопазването. За службите дори няма да отварям дума. Радев блокира и Кирил Петков, и Николай Денков, когато се опитаха да променят ръководството на ДАНС. Сега Деньо Денев услужливо предложи за назначение избраника на Радев, преди да си тръгне.

Радев има пълно мнозинство, така че сглобката между Радев и ГЕРБ е по желание, а не по необходимост. Вече започва да става ясно, че през целия период от 2021 г. насам Радев (и неговите служебни правителства) и ГЕРБ са работили за блокиране на реформите, защото мислят по един и същи начин: постна пица (извинявайте, капково напояване) за хората и "мазнинки" (напояване с маркуча) за приближените до властта олигарси".