Асен Василев разясни как може ЕК да не ни удари със санкции за прекомерния дефицит

"Изходът от настоящата ситуация Европейската комисия да не ни удари със санкции и да не изпаднем в процедура по свръхдефицит, е бюджетът за 2026 г. да бъде приет с реалистични параметри с 3% дефицит. Тогава процедурата по свръхдефицит ще бъде прекратена и няма да има последствия за България. Трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, разходите и да не се вдигат заплатите с 50-70 и 70%". Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод обявената новина от премиера Румен Радев, че ЕК започва процедура срещу страната ни заради прекомерен дефицит.

На 19 февруари 2025 г., когато се приемаше бюджета за 2025 г., казах от трибуната, че при така заложените приходи дефицитът си сигурност няма да бъде изпълнен 3% дефицит, и че бюджетът е направен, за да не влезем в еврозоната и да бъде свалено правителството. В еврозоната влязохме, защото се гледа дефицитът на 2024 г., но правителството падна. Не влязохме в еврозоната с измама, защото се гледа дефицитът от 2024 г. , поясни Василев

Когато се внесе бюджетът за 2026 г., предупредихме за втори път и бяхме чути не от управляващите, а от площада. Виждаме резултатите от едно неблагоразумно управление от кабинета на Желязков и ГЕРБ, подчерта той.

"Дълго време ни упрекваха, че сме неможачи. 2022, 2023 и 2024 г. дефицитът си беше винаги в 3% и нямаше проблеми. 2025 г. дойдоха можачите от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН и издъниха нещата. Има 20% ръст на приходите заради инфлацията и ръста на потреблението, спокойно може да се направи бюджет с 3% дефицит, но въпросът е така да бъдат разпределени тези приходи, че да не обеднеят хората. Въпрос на политически приоритети“, коментира още Василев.

По думите му ЕК реагира на вече свършени факти: „Миналата година казахме, че ръстът на приходите трябваше да бъде 12%, а не 30, както беше заложен бюджетът. Предупредихме и че авансово вземане от банките – 500 млн., няма да бъде признато като приход за 2025, а за 2026 г. Всичко това не е нещо, което изведнъж да се научи. Трябва да има нормално, компетентно управление на финансите“, каза Василев.

Той настоя за нормално и компетентно управление на финансите. Асен Василев уточни, че "Продължаваме промяната" ще направи собствени предложения в бюджета за 2026 година, като изрази надежда те да бъдат приети, за да не се стига до настоящата ситуация България да е изправен пред санкции за свръхдефицит.