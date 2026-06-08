За по-ниски цени: Представят инициативата „Кошница с грижа“ на МС и търговски вериги

Националната инициатива „Кошница с грижа“ - съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена днес.

След години на труден диалог мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни, каза в средата на миналия месец премиерът Румен Радев на срещата в Министерския съвет с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Радев посочи тогава, че темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани и подчерта, че правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения. Премиерът заяви също, че цените на хранителните стоки трябва да се формират чрез подкрепа за местното производство, силна конкуренция и отговорност към потребителите. Според него не бива да се допускат прекомерни надценки и нелоялни търговски практики.

В края на май пред "Нова телевизия" министърът на земеделието и храните Пламен Абровски съобщи, че скоро ще бъде обявена инициатива „Кошница с грижа” - първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. "Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10 на сто. В нея доброволно се включват всички вериги - както големи, така и малки”, поясни тогава земеделският министър, цитиран на интернет страницата на ведомството.