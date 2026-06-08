Йотова за дрона в Румъния: МО реагира светкавично

Президентът Илияна Йотова коментира инцидента с разбилия се дрон в Румъния и заяви, че през цялото време нашите институции са в тясна координация с Министерството на отбраната.

“Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, навреме и изключително адекватно, така че да няма и най-малка опасност за българските граждани”, каза държавният глава.

Йотова добави, че Министерството на отбраната е в координация не само с с румънските служби, но и с украинските власти.

“Затова смятам, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да остане единичен инцидент, защото започва и туристическият сезон. Ние сме длъжни и носим голяма отговорност той да премине по възможно най-добрия начин за България и да не съществува никаква опасност за хората и бизнеса по Черноморието", подчерта Йотова.

Припомняме, че морски дрон експлодира край пристанището в Констанца в края на миналата седмица. В изявлението на министерството тогава се уточни, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.