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Украински морски дрон експлодира на пристанище Констанца ВИДЕО

Не е ясно как морският дрон се е озовал там

05.06.2026 | 11:45 ч. 14
Украински морски дрон експлодира на пристанище Констанца ВИДЕО

В румънското пристанище Констанца беше обявена тревога, след като морски дрон експлодира близо до кейовете. Властите са активирали "Червеният план интервенция". Според първоначалната информация няма жертви.

Първоначалната информация сочи, че става въпрос за украински дрон с десетки килограми експлозиви на борда. Експлозията не е била контролирана. Не е ясно как морският дрон се е озовал в пристанище Констанца.

Румънският премиер е информиран и е планирано да пътува до Министерството на вътрешните работи след заседанието на правителството. Същевременно президентът Никушор Дан също е информиран за инцидента в самолета Spartan, с който лети до Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани.

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Дронът е бил близо до нефтен терминал. Районът е изолиран от ранните часове, а екипи на полицията и жандармерията са на място

Обектът е бил забелязан тази сутрин, около 5:00 часа, в района на кейове 77-78, където се намира централата на Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM).

Инцидентът се случи седмица след като руски дрон удари жилищен блок в Галац, ранявайки двама души. Военноморските дронове се използват от украинските военни срещу руския флот в Черно море.

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Тагове:

Констанца морски дрон Румъния дрон Украйна
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