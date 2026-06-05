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Фон дер Лайен: Дронът в Румъния показва, че руската заплаха се увеличава

Това е пряка последица от войната на Русия срещу Украйна, каза председателят на ЕК

05.06.2026 | 16:14 ч. 59
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарност с Румъния, след като морски дрон експлодира в източното пристанище на страната Констанца в петък сутринта, седмица след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац.
"Този инцидент е "пряка последица от войната на Русия срещу Украйна“, каза педседателят на ЕК в публикация в социалната мрежа X.

Фон дер Лайен добави, че подобни инциденти "все по-често се превръщат в пряка заплаха за страните на нашата източна граница“.

"Нашата солидарност с всяка държава членка, изложена на тези заплахи, е абсолютна. И нашият отговор трябва да съответства на спешността“, каза още Фон дер Лайен.

Морският дрон не е бил част от оборудването на румънската армия и не е участвал в последните учения в района на Черно море, заяви румънското министерство на отбраната.

Той се е самовзривил в 10:30 часа и не е причинил пострадали.

Солидарност и от страна на Коща и Калас

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази "пълна солидарност“ за страната на източния фланг на Европа, регион, разтърсен от скорошни нахлувания на дронове.

"ЕС осъжда многократните нарушения на въздушното пространство на държавите членки и потвърждава непоколебимия си ангажимент за сигурността на всички държави членки“, написа Коща в X, цитиран от Euronews.
Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас повтори тази подкрепа и заяви, че е разговаряла с министъра на външните работи на Румъния Оана Цою относно инцидента.

"Крайната отговорност за случилото се е изцяло на Русия“, написа Калас в социалните мрежи.

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Тагове:

взривен дрон Румъния НАТО войната в Украйна Русия ЕС Урсула фон дер Лайен
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