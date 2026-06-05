Фон дер Лайен: Дронът в Румъния показва, че руската заплаха се увеличава

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарност с Румъния, след като морски дрон експлодира в източното пристанище на страната Констанца в петък сутринта, седмица след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац.
"Този инцидент е "пряка последица от войната на Русия срещу Украйна“, каза педседателят на ЕК в публикация в социалната мрежа X.
Фон дер Лайен добави, че подобни инциденти "все по-често се превръщат в пряка заплаха за страните на нашата източна граница“.
Solidaritate cu România!
One week after a drone crashed into an apartment building in Galați, a maritime drone today reached the port of Constanța.
This is a direct consequence of Russia’s war against Ukraine.
It is increasingly becoming a direct threat to countries on our…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2026
"Нашата солидарност с всяка държава членка, изложена на тези заплахи, е абсолютна. И нашият отговор трябва да съответства на спешността“, каза още Фон дер Лайен.
Морският дрон не е бил част от оборудването на румънската армия и не е участвал в последните учения в района на Черно море, заяви румънското министерство на отбраната.
Той се е самовзривил в 10:30 часа и не е причинил пострадали.
Солидарност и от страна на Коща и Калас
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази "пълна солидарност“ за страната на източния фланг на Европа, регион, разтърсен от скорошни нахлувания на дронове.
Full solidarity and support to Romania following the drone explosion in the port of Constanta this morning.
This is the third significant security incident in Romania in recent weeks. These incidents are a direct consequence of Russia’s war of aggression against Ukraine.
The…— António Costa (@eucopresident) June 5, 2026
"ЕС осъжда многократните нарушения на въздушното пространство на държавите членки и потвърждава непоколебимия си ангажимент за сигурността на всички държави членки“, написа Коща в X, цитиран от Euronews.
Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас повтори тази подкрепа и заяви, че е разговаряла с министъра на външните работи на Румъния Оана Цою относно инцидента.
"Крайната отговорност за случилото се е изцяло на Русия“, написа Калас в социалните мрежи.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
The drone explosion in the port of Constanța shows that Russia’s war is increasingly spilling over into EU territory.
I spoke with Foreign Minister @oana_toiu about today's developments and expressed the EU’s full solidarity with Romania.
The ultimate responsibility for what…— Kaja Kallas (@kajakallas) June 5, 2026