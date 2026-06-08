Пулев: Има сериозни въпросителни около работата на Спецов

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев представи новият особен управител на “Лукойл” Евгени Симеонов и каза, че им много сериозни въпросителни около работата на Румен Спецов. Според Пулев дефицитите са в различни аспекти, които са от ключово значение за управлението.

“Има дефицити в работата на Румен Спецов в много различни измерения, всички от които са важни за нашето управление. Първо поставих под съмнение опита, който има Спецов. Говорихме за отчетност - там също имам много големи въпросителни към него. Той не е представил проект за действия, нито е спазвано изискването за регулярна отчетност към Народното събрание“, обясни вицепремиерът..

Министърът на икономиката подчерта, че основен приоритет на правителството е съхраняването и развитието на националния суверенитет, защитата на българските потребители и укрепването на енергийната система чрез по-дълбока интеграция на българските енергийни компании и инфраструктура в европейските политики.

Локални решения на глобални проблеми

Според него страната е изправена пред предизвикателството да търси локални решения на глобални проблеми. “Няма по-показателен пример от енергетиката, която е разтърсена на глобално ниво. Има до голяма степен внесена инфлация, която идва като резултат от военния конфликт в Иран. Дори да бъде постигнато споразумение, добивната енергийна инфраструктура е сериозно засегната, което променя структурата на световната енергийна система“, заяви Пулев.

Той допълни, че фокусът на правителството е насочен към “Лукойл“ и свързаните с компанията дружества. По думите му са предприети мерки за укрепване на управлението на дружеството и гарантиране на необходимата експертиза.

По време на брифинга беше представен и новият особен търговски управител на “Лукойл“ в България Евгени Симеонов. Той съобщи, че вече е представил шестмесечен план за развитие на компанията. По думите му документът е бил одобрен единодушно от Съвета по сигурността и впоследствие приет от Министерския съвет.

“Основната ми цел е да гарантирам непрекъснатата работа на рафинерията, безпроблемното снабдяване на българския пазар с горива, стриктното спазване на санкционните режими и заедно с екипа на “Лукойл“ да защитим българския интерес“, заяви Симеонов.