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Румен Спецов аут, Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"

Симеонов е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 г.

03.06.2026 | 13:01 ч. Обновена: 03.06.2026 | 13:12 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Смяната на особения търговски управител на "Лукойл" е факт. 

Румен Спецов напуска поста, а на негово място е назначен Евгени Сименонов, обяви министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

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Евгени Симеонов има нужният професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата "Лукойл", заяви Пулев.

Симеонов е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 г. Започва кариерата си във ведомството през 2016 г. и се издига до най-високото ниво – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – най-релевантният специализиран държавен орган, който провежда националните политики за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази.

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