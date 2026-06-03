Румен Спецов аут, Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"

Смяната на особения търговски управител на "Лукойл" е факт.

Румен Спецов напуска поста, а на негово място е назначен Евгени Сименонов, обяви министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Евгени Симеонов има нужният професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата "Лукойл", заяви Пулев.

Симеонов е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 г. Започва кариерата си във ведомството през 2016 г. и се издига до най-високото ниво – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – най-релевантният специализиран държавен орган, който провежда националните политики за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази.