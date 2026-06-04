Експерт: Въведохме особения управител на "Лукойл" без никакви ограничения

Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл". Причината за отстраняването на Румен Спецов е, че не е упражнявал контрол и отчетност.

"Особеният управител сам по себе си беше особена норма, въведена в законодателството, изначално погрешно. В Германия доста преди нас въведоха особен управител. С тази разлика, че там той е Министерството на финансите - екип от специалисти", коментира енергийният експерт Явор Куюмджиев в "България сутрин".

За да може да функционира предприятие като нашата рафинерия или германската рафинерия, собственост на "Роснефт" - извън голяма нефтена и преработваща група, е много трудно, смята той.

"В Германия въведоха много строги правила за контрол на особения управител. Той не можеше да се разпорежда с имуществото. Неговите действия подлежаха на съдебен контрол. В България го въведоха без всички тези ограничения. Сега може би ще промени до някакъв смисъл за бъдещия особен управител, като му се въвежда отчетност", каза още Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.

Енергийният експерт уточни, че особеният управител замества Съвета на директорите и той може да уволнява, купува - "абсолютно всичко с дружеството, включително да продава".

"В стария закон никой не го контролира. Неговите решения не подлежаха на съдебен контрол", подчерта той.

Куюмджиев добави, че опитът с международната търговия с горива е много важен.

"Тези хора спечелиха огромно мнозинство, имат огромно доверие, заслужават да им дадем 100 дни", настоя гостът.

"Намаляването на цените на горивата в пазарна икономика означава да ощетиш интересите на собственика на рафинерията. Пазарът в момента му позволява да има по-голяма печалба, отколкото в други пазарни ситуации. Желанието през цените на горивата, които рафинерията продава, да се търси намаление на цените за колонка - ощетява интересите на собственика", обясни Куюмджиев.

По думите му към момента няма информация как функционира рафинерията.

"Трябва да се внимава за ритмичността и последователността на доставките на суров петрол. Сега сме добре. 80% от нашия петрол идва от Казахстан", отбеляза още Куюмджиев.