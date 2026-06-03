Варненци протестират срещу кмета Коцев, искат оставката му СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 6 / 6

Жители на Варна излязоха на мирен протест с едно конкретно и категорично искане - оставката на кмета Благомир Коцев. Зад организацията на събитието не стоят партийни централи, политически коалиции или финансирани организации, предаде БГНЕС.

Организаторите подчертават, че събитието има изцяло мирен, граждански и ненасилствен характер, като призовават всички присъстващи да спазват обществения ред и да не се поддават на провокации. В основата на това недоволство стои дълбока криза на доверието към местната власт.

Гражданите масово изразяват разочарование от управлението на града

Основните критики са насочени към липсата на прозрачност, проблемите с градската инфраструктура, чистотата и съмненията около провеждането на обществените поръчки. Жителите на Варна усещат сериозно административно бездействие по ключови за града въпроси и настояват за поемане на ясна политическа отговорност и реална отчетност пред обществото.

Напрежението в морската столица ескалира и на фона на сериозни политически скандали от последните седмици. Името на Благомир Коцев се свързва с казуси като спорното строителство в местността "Баба Алино" и разкритията за т.нар. "таен град" край Варна, където институциите дълго време не са били допускани от частна охрана