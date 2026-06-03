IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 109

Варненци протестират срещу кмета Коцев, искат оставката му СНИМКИ

Гражданите масово изразяват разочарование от управлението на града

03.06.2026 | 18:36 ч. 30

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 6

Жители на Варна излязоха на мирен протест с едно конкретно и категорично искане - оставката на кмета Благомир Коцев. Зад организацията на събитието не стоят партийни централи, политически коалиции или финансирани организации, предаде БГНЕС.

Организаторите подчертават, че събитието има изцяло мирен, граждански и ненасилствен характер, като призовават всички присъстващи да спазват обществения ред и да не се поддават на провокации. В основата на това недоволство стои дълбока криза на доверието към местната власт. 

Свързани статии

Гражданите масово изразяват разочарование от управлението на града

Основните критики са насочени към липсата на прозрачност, проблемите с градската инфраструктура, чистотата и съмненията около провеждането на обществените поръчки. Жителите на Варна усещат сериозно административно бездействие по ключови за града въпроси и настояват за поемане на ясна политическа отговорност и реална отчетност пред обществото.

Напрежението в морската столица ескалира и на фона на сериозни политически скандали от последните седмици. Името на Благомир Коцев се свързва с казуси като спорното строителство в местността "Баба Алино" и разкритията за т.нар. "таен град" край Варна, където институциите дълго време не са били допускани от частна охрана

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Варна Благомир Коцев кмет протест оставка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem