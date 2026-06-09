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Няма пречки за регистрацията на партия "Прогресивна България"

Съдът ще се произнесе в срок, изискванията на закона са спазени

09.06.2026 | 10:50 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Софийският градски съд разгледа делото за регистрация на партия “Прогресивна България“ и ще се произнесе в срок по заявлението за включването ѝ в регистъра на политическите партии.

Адвокат Стефан Вълчев, който представлява “Прогресивна България“, поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. 

“Съобразили сме се със закона за политическите партии, представени са всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост”, отчете юристът.

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Прокурор Милен Ютеров от СГП заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. 

“Не съществуват пречки да бъде вписана “Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии”, добави прокурорът. / БТА

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Тагове:

Прогресивна България партия регистрация СГП Румен Радев
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