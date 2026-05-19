Задава се драма и скандали: Опитва ли "Прогресивна България" да ограничи опозицията?

В деня на опозицията - всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии - няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. Това е едно от предложенията за промени в Правилника на НС, внесени от "Прогресивна България", съобщи БНР.

Най-голямата парламентарна група лансира идеята - предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Т.е. ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само "Прогресивна България".

Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в НС и дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения.

Намалява се и времето за изказвания - от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене, и от 3 на 2 минути - за дуплика. Освен това реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата.

Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседанието, вместо, както беше досега - до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители.

Според вносителите предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на НС. В мотивите им е посочено, че "те са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни Народни събрания и са насочени към тяхното подобряване".

От "Демократична България" определиха тези предложения като "вредни и скандални". Според Божидар Божанов по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От ДБ, ПП и "Възраждане" също са внесли свои предложения.

Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май.

Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на НС "Прогресивна България" разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-ия парламент.

Божидар Божанов: Правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали

"Скандални промени в правилника на парламента предлагат управляващите. Правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали.

Съкращават се всички срокове за запознаване със законопроекти – преди комисии, преди зала. Предишното мнозинство като правеше заседания от засада за 27 секунди поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни. Някои срокове изобщо се премахват. Веднага. Кой разбрал – разбрал, заяви Божидар Божанов от "Демократична България"

Сега дори извънредните точки ще се внасят от упор – без председателски съвет. И ако случайно някоя група поиска почивка, за да реши какво прави, ще може само 10 минути (а не 15, както досега). Така ами – опозицията не може да го спре, да си мълчи там.

Впечатляваща е и борбата на мнозинството с временните комисии. Прогресивна България на практика ги забранява, за да не се обяснява защо не ги подкрепя. За временна комисия ще трябват 48 подписа (т.е. дори да я предложим ще трябва да търсим подписи от ГЕРБ или Възраждане). Но и да я предложим, тя няма да може да влезе в дневния ред дори в “деня на опозицията” (всяка първа сряда от месеца), смята депутатът от опозицията.

В деня на опозицията няма да могат да се правят и изслушвания – да не вземе да викнем някой министър да се обяснява. Ще кажете – ама в петък ще идват поне? Ако не искат, няма, защото ограничението от две отлагания на въпрос се отменя. Ще могат вечно да отлагат и да се крият от въпроси.

Освен парламентарния контрол, законодателната инициатива на опозицията също е засегната. Вече законопроектите ни няма да трябва да се гледат заедно с тези на управляващите. В предишни парламенти, за да се “откачи” един законопроект от други със същата тема, трябваше 2/3 мнозинство в комисия. Но тъй като нямат толкова, махат това по-високо мнозинство. Т.е. законопроект на опозицията може да не стигне до разглеждане никога. За да не се червят да го отхвърлят, коментира още той.

Премахва се и задължението на институциите да предоставят документи на народните представители. Важен инструмент, с който да знаем какво прави властта. Сега ключови документи ще се крият без дори да трябва изобретателността на предишните – неспазване на срокове, класифициране на информация, частични отговори. Сега просто ще казват “няма пък”.

Всички тези вредни поправки се предлагат без мотиви (с три кратки, бланкетни изречения). Радев се оплака от законодателната инициатива на депутатите, че не била по стандартите на Министерския съвет. Но явно тези правила не важат за неговите депутати.

Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания. Опозицията не е там за да пречи, а за да показва алтернатива и да бъде глас на тези, които не са гласували за вас“, призова Божанов.