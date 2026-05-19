Управляващите настояват парламентът да работи без блокажи, докато опозицията предупреждава за риск от заглушаване на дебата. Темата за промени в правилника прераства в по-широк разговор за доверието в институциите, политическия тон и управленския стил. Журналистът Валерия Велева коментира в предаването "Денят ON AIR", че от събота през нощта България живее в една приказка, след като Дара спечели "Евровизия", въпреки че политиците в последните години "изтръгнаха от нас положителната емоция и хората имаха нужда от някого като Дара".

"Дара вече не е звезда, тя е идол", подчерта Велева.

Тя допълни, че обществото търси позитивни фигури и че емоцията около подобни събития има силно социално значение.

"Все още българският народ не е напълно смазан и обезверен. Запазил е дълбоко в себе си способността да се радва", заяви журналистът и директор на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев пред Bulgaria ON AIR.

Той предупреди политиците за възможни бъдещи промени в обществената активност.

"Да му мислят сегашните политици, ако такива като нея мислят да влязат в политиката" добави Станкушев. "Предложенията на "Прогресивна България" изглеждат като узаконяване на диктата в Народното събрание (НС). Дара ни казва, че трябва да се обединяваме, управляващите ни казват, че трябва да се разединяваме. Имам чувството, че в парламента ще се настани някаква казарма", каза Велева. "Това ще има крайно негативен ефект във времето. Тази метаморфоза на строева подготовка и маршировка в парламента не мога да я разбера. Практически се опитват да забранят на всички, които не са от тяхната партия, да говорят", заяви Станкушев, като добави, че "това е като комунистически псевдопарламент". "Връща се времето на Тодор Живков", каза Велева, като коментира, че според нея се узаконяват най-лошите практики в управлението.

Според Станкушев големият проблем с охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на ДПС Делян Пеевски е не дали да се сваля, или не,

а има ли реално заплахи за тях и откъде идват, какво правят или какво не правят българските институции.

"Интересното е как с всеки изминал ден гръмват скандали. За охраните заглъхна, днес дойде правилникът. Утре ще дойде Тристранката. Липсва диалог", отбеляза Велева.

Тя допълни, че управляващите рискуват да надценят ефекта на мнозинството си.

"Най-лошото за една управляваща партия е да си въобрази, че след като има мнозинство, ще може да управлява без проблем", добави тя. "Аз съм много озадачен от това, което виждам. Те нямат план "Б". Когато всичко това се материализира и се осъществи, чак тогава ще разберат, но вече ще е късно", предупреди Станкушев.