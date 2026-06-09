Консултации при Йотова: Важно е хората да имат доверие в ЦИК и нейния авторитет СНИМКИ/ВИДЕО

БГНЕС 1 / 6 / 6

В президентската институция започнаха консултациите за назначаването на нова Централна избирателна комисия. Най-голямата парламентарно представена група на “Прогресивна България” изпрати на срещата Петър Витанов, Димитър Петрова и Ирина Асиова-Диамант

Преди 2 седмици президентът Илияна Йотова покани парламентарно представените партии, за да може те да се разберат кои хора да вкарат в ЦИК. Ако една партия получи председателското място в комисията, тя няма право на заместник или секретар.

Държавният глава издаде указ с разпределението на местата в 15-членната комисия - 7 за "Прогресивна България", 3 за ГЕРБ, по две за ДПС и ПП-ДБ и едно за "Възраждане". Победителят от вота ПБ трябваше да получи 8 места, но по закон нито една партия няма право да има самостоятелно мнозинство, а свободният мандат трябваше да се падне на ПП-ДБ и ДПС. Тя се позова на законовата разпоредба, че остатъкът трябва да е за най-малката парламентарна група и така хората на Делян Пеевски взеха втория мандат.

ГЕРБ са представени от Рая Назарян, Костадин Ангелов, Деница Сачева, ПП-ДБ от Божидар Божанов, Катя Панева. Николай Денков. За ДПС на "Дондуков" 2 дойдоха Станислав Анастасов, Искра Михайлова, а за "Възраждане" - Ангел Славчев и Петър Петров.

“Централната избирателна комисия е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси и това е нашето право. Правото на свободен избор е едно от най-сериозните завоевания на човешките права. От изключителна важност е доверието на хората към ЦИК, както и нейният авторитет”, каза в началото на консултациите държавния глава Илияна Йотова.

“Текстовете предвиждат предложенията за бъдещите членове на ЦИК отново да са направени от политическите партии и коалиции в НС, което определя и тяхното представителство, а не на парламентарните групи, които след това бяха конституирани в парламента", каза Йотова.

Президентът отбеляза, че Изборният кодекс на България възлага цялата организация и отговорност за провеждане на всички видове избори в страната и на референдумите на ЦИК и тя трябва да гарантира, че изборите са честни, прозрачни и отразяват достоверно волята на българските граждани.

“И каквито и понякога претенции да имаме, основателни или не, от отпечатването на бюлетините, сертифицирането на машините по сега действащия ИК, до преброяването в изборния ден, трябва да отдадем дължимото на членовете на ЦИК най-малкото заради огромния обем работа, който те извършват, и отговорността, която те носят", подчерта президентът.

Йотова е категорична, че е от изключителна важност доверието на хората към ЦИК, както и нейният авторитет. По думите ѝ легитимността на собствените ни институции се дължи на работата на ЦИК.

Как се разпределят мандатите?

Правният секретар на президента проф. Димитрова защити указа за разпределение на местата в ЦИК. "Математическият модел, въведен от разпоредбите се допълва от забраната представители на една партия или коалиция да имат мнозинство и от правилото, че при партии с равни остатъци предимство има по-малката ПГ. Според това следва да се определи квотата на Хеър 16, тук няма спор. Основава се на всички мандати в 52-от НС и броя на местата в ЦИК”, казаха от президентската институция.

"Мандатите се разпределят до 13 места, за останалите 2 се определя правилото за най-голям остатък. Осмото място на ПБ е трябвало да се разпредели по следващите по големина остатъци - за ПП-ДБ и ДПС, които са равни. Прилага се императивната разпоредба на чл. 46 ал. 8 и мястото отива при по-малката парламентарна група", настоя проф. Димитрова.

“Ако се съобрази предложението в писмото на ПП-ДБ от 4 юни ще се стигне до въвеждане на допълнителен критерий, който законът не съдържа. Ще се стигне до разширително тълкуване на разпоредбата. Не се налага - разпоредбата е с ясно съдържание и не се налага търсенето на допълнителен критерии. Законът е дал разрешение, то е ясно, императивно и смятаме, че правилата при тяхното съставяне, назначаването на комисията ще се спази както буквата, така и духа на закона”, категорични са от президентския екип.

Божидар Божанов, съпредседател на “Да, България” настоя , че математиката е точна наука. “Това, което представяте, дописва закона. Когато се достигне ограничение от закона, партията, която го е достигнала, се изключва от последващите сметки. Можело да се провери и в едно от последните решения на ЦИК. Ако вашето тълкуване бъде приложено спрямо по-различни резултати, може да имаме сит в която ЦИК е непопълнен”, предупреди Божанов.

Той попита искано ли е тълкуване от ЦИК, защото тя е прилагала подобни казуси през годините. Дори предложи да се изчака такова.

"Възраждане" също смятат, че има проблем с изчисленията. Калин Калинов дори даде своя трактовка на приетите в Изборния кодекс разпоредби.

Станислав Атанасов от ДПС подчерта, че РИК и СИК се назначават при друг правен състав. Той отбеляза, че последната промяна на чл. 46 ал. 8 отбеляза, че конкретната е редакция гласувана от Божанов заедно с ИТН през 2021 г. “Тогава промяната облагодетелства вас и вие получавате 2 места в ЦИК, а БСП с 43 народни представители също получава 2 места. Тогава не сте протестирали, интересно е защо сега протестирате. Всякакви други свободни тълкувания и препратки към други членове не се отнасят към конструирането на ЦИК", обърна се той към ДБ.

Според него решението на ЦИК от май, на което се основават ДБ се отнасяло за други ситуации, за частични избори, което нямало отношение към чл. 46. “Ние винаги ще спазваме буквата от закона, дори и да е записана от вас г-н Божанов”, каза Анастасов.