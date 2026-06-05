Йотова назначи Георги Воденски за посланик в Казахстан и Киргизката република

Указ на президентът Илияна Йотова, за назначаване на Георги Воденски за извънреден и пълномощен посланик на Репуб­лика България в Република Казахстан и за извънреден и пълномощен посланик на Репуб­лика България в Киргизката република със седалище в Астана, е обнародван в днешния брой на "Държавен вестник".

Изпълнението на указа държавният глава възлага на министъра на външните работи.

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В края на април в "Държавен вестник" бяха обнародвани укази на президента Илияна Йотова за назначаване на посланици в Малта и Кабо Верде.