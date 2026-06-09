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Пиян шофьор се блъсна в електрически стълб и остави цяло село без ток

Пробата с дрегер на 47-годишния водач е отчела 2,76 промила алкохол

09.06.2026 | 16:37 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Водач, шофирал след употреба на алкохол в хасковското село Тракиец, е загубил контрол над автомобила и е излязъл вдясно извън платното, в което се е движил, а след това се е ударил в електропреносен стълб, съобщиха от МВР в Хасково. 

Инцидентът е станал минути пред 17:00 часа в понеделник. От полицията уточниха, че селото е останало без ток след падането на стълба върху платното вследствие на удара.

Пробата с дрегер на 47-годишния водач на автомобила е отчела съдържание на алкохол в издишания въздух от 2,76 промила. 

Съставен му е акт и е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство, посочиха още от Областната дирекция на МВР.

 

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Тагове:

село Тракиец Хасково шофьор алкохол
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