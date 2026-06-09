Пиян шофьор се блъсна в електрически стълб и остави цяло село без ток

Водач, шофирал след употреба на алкохол в хасковското село Тракиец, е загубил контрол над автомобила и е излязъл вдясно извън платното, в което се е движил, а след това се е ударил в електропреносен стълб, съобщиха от МВР в Хасково.

Инцидентът е станал минути пред 17:00 часа в понеделник. От полицията уточниха, че селото е останало без ток след падането на стълба върху платното вследствие на удара.

Пробата с дрегер на 47-годишния водач на автомобила е отчела съдържание на алкохол в издишания въздух от 2,76 промила.

Съставен му е акт и е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство, посочиха още от Областната дирекция на МВР.