Николай Попов с предложение: Полицията да глобява нарушителите веднага

Председателят на гражданското движение “Сияние” Николай Попов коментира тежките инциденти на пътя.

“При всяка тежка катастрофа с голям обществен отзвук, чуваме едни и същи гръмки думи и обещания за “драконовски” мерки от едни и същи хора, които разговарят с премиера на държавата. Тези хора обаче очевидно не могат да се справят”, коментира Попов пред Nova news.

По думите му тази администрация показва, че е нефункционираща. “Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", например, е един абсолютно паразитен орган, който само харчи пари. Ние имахме предложение тя да се преструктурира, да стане и контролен орган за качеството на асфалта, както и да премине към Министерството на транспорта, тъй като в момента е към Министерския съвет”, каза Попов.

Той е на мнение, че безумията по пътищата се раждат от една система, която никой не желае да спре и очевидно за правителството това не е приоритет. Според Попов средната скорост е мярка, която е сработила и е успокоила движението.

“Този контрол дава ефект. Следващото, което може да се направи бързо и ефективно, е да има контрол от полицията с немаркирани автомобили, трябва да стане масово, на място веднага да бъдат спирани извършителите, а не да им се пращат “честитки” по пощата. Ако не си плащат глобите, да им се отнемат свидетелствата”, предлага Попов.

Според него колкото повече се отдалечава едно престъпно деяние или нарушение от часа и датата на наказанието, толкова по-голяма е безнаказаността и липсата на генерална превенция.

Попов е на мнение, че трябва да се помисли за реформа на Агенцията по безопасност на движението по пътищата, защото голяма част от инцидентите стават и заради лошата пътна мрежа и настилка.