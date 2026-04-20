Николай Попов: "Сияние" се роди скоро, но ще расте

Продължавам борбата, която започнахме заедно, заяви той

20.04.2026 | 08:37 ч.
Снимка: БГНЕС

Николай Попов от "Сияние" направи равносметка на изминалите избори, които засега му отреждат място под чертата за влизане в парламента. Резултатът гративира около 3%.

Ето какво заяви той:

"Пиша тези редове най-вече, за да ви благодаря за близо 100 000 гласа за мен и СИЯНИЕ. За формация на един месец това е огромен успех и много сериозна отговорност. Посвещавам това доверие на моята обичана и непрежалима Сияна, която ще нося в сърцето си, докато дишам.

Благодаря на всеки един от вас за това, че повярвахте в мен и послушахте сърцето си. Никога няма да ви предам.

Ние сме малки. Родихме се скоро. Но ще растем и ще се развиваме. Ще отгледам с огромна любов тази наша рожба. СИЯНИЕ не е поредната партия, а е чиста гражданска енергия и нова сила. Продължавам борбата, която започнахме заедно.

Няма да се откажа, каквото и да ми струва, въпреки хулите и обидите, въпреки цената, която трябва да платя. Аз съм един баща, който се бори за справедливост и за живот. Никой не може да ми отнеме това право. То ми е дадено от Бога. Само след два дни е поредното заседание и отново ще бъдем пред съда в Плевен.

Благодаря на лидерите на двете партии, които ме подкрепиха - Симеон Трулев и Маргарит Мицев. Благодаря на нашите кандидати и на екипа на СИЯНИЕ. Страхотни сте! Представихме се изключително достойно. Героите на този подвиг сте вие - хиляди българи".

