Николай Попов: Когато се наложи ще бъдем тежка гражданска опозция

Николай Попов използва социалните мрежи, за да направи обзор на изминалите избори и да поздрави Румен Радев. Според него гласове на "Сияние" са били прехвърлени към ГЕРБ и ДПС, но смята, че коалицията му е направила подвиг.

"Истината е, че изборите имат победител и това е Румен Радев. Поздравявам го! Нека бъде успешен, но и все така умерен и сдържан.

Единственото нещо, за което го обвиних през тези месеци, беше, че не излезе много по-рано. Щеше да спести много загубено време на България. Той се извини, което също е достойно.

Сам разбрах колко е трудно да влезеш в политиката без структури и партийна организация. Явно му е трябвало време, но се справи отлично. Въпреки това, когато е необходимо ще бъдем тежка гражданска опозция. В името на истината. Няма да мълчим. Ние имаме една чиста кауза. Другите, които заслужават поздравления, са ППДБ, защото увеличиха резултата си въпреки черната кампания, която се водеше срещу тях.

Отбелязвам този факт, въпреки, че някои от тях стояха зад атаките срещу мен. Така съм възпитан. Не на последно място моралният победител на тези избори сте вие и СИЯНИЕ.Тези, които повярвахте в мен. Един обикновен баща, превърнал най-тежката си трагедия в кауза. Подкрепата ви е огромна и СИЯНИЕ изгря официално на обществената карта на България.

Направихме подвиг. Започнахме от нула и стигнахме почти до 100 000 гласа, граница, която малцина са прекрачвали и която при друга активност би означавала преминаване на бариерата.

Много от гласовете ни бяха откраднати и пренасочени към ГЕРБ и ДПС за да се задържат над водата. Пак няма да успеят!

Аз няма да ви изоставя, както вие не изоставихте мен. И макар извън парламента, аз ще бъда вашият глас, който ще кънти силно пред всяка една власт.

Започваме уверено да градим СИЯНИЕ като невиждана по мащаб и енергия гражданска платформа, която ще бъде незаобиколим фактор. Поставихме основите, сега започваме монолитен градеж".