Демерджиев: Любомир Николов е и.ф. главен секретар на МВР

“Функцията на главен секретар на МВР ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов”, заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Това ще бъде изпълняващият функциите в момента", подчерта министърът.

По повод оставката на Георги Кандев и кога ще предложи титуляр за поста Демерджиев обясни, че това е “много изненадваща ситуация”.

"Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр”, каза още Демерджиев.

Няма противоречия

Вътрешният министър е категоричен, че не е имал никакви противоречи с Кандев по време на съвместната им работа. Демерджиев добави, че не е имало индикации за проблеми.

По отношение на така наречената група на "Калашниците" вътрешният министър заяви: "В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и на всички лица на територията на страната, замесени в подобни практики или демонстриращи висок стандарт на живот без съответните доходи. Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават".