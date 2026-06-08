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Слави Трифонов пак тормози Демерджиев за истината за случая "Петрохан"

И не забравяйте, че съм упорит, последователен и не ми пука, пише лидерът на ИТН

08.06.2026 | 19:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Господин Демерджиев, не знам дали сте гледали филма "Изкуплението Шоушенк". Ако не сте, ще ви кажа, че в този филм главният герой, който е в затвора, беше решен да осигури книги за затворническата библиотека и затова изпращаше всяка седмица по едно писмо до щатската администрация. И това в продължение на години, докато най-накрая щатската администрация се предаде пред неговата упоритост и изпрати книги в затворническата библиотека. Това пише Слави Трифонов в профила си във Facebook.

"Господин Демерджиев, аз съм като главния герой в "Изкуплението Шоушенк". Вече Ви изпратих две писма с молба да осветлите "случая в Петрохан" и да дадете на българското общество пълна информация по случая. Не чувам и не виждам никаква реакция от Ваша страна", продължава той.

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"Обаче аз няма да спра и всяка седмица, като героя от "Изкуплението Шоушенк", ще Ви тормозя, ще Ви пращам писма и ще настоявам да разкриете цялата истина по „случая Петрохан“, без да пазите евентуално намесените политически лица и партии в него. Защото, господин министър, така като си мълчите, почвам сериозно да се съмнявам, че Вие криете нещо. Или някого. Или себе си", пише още Трифонов.

"И ако фаворитът на ПП-ДБ, Кандев, Ви е създавал някакви пречки, сега вече този лъчезарен човек го няма и Вие спокойно може да бъдете напълно откровен. Можете ли? Очаквам Вашата реакция с нетърпение. И не забравяйте, че съм упорит, последователен и не ми пука", завършва Трифонов публикацията си.

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Тагове:

Иван Демерджиев Петрохан Слави Трифонов
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