“Възраждане” иска изслушване на Кандев и Демерджиев в НС

“Възраждане” също коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Депутатът Петър Петров каза, че според партията Кандев знае “повече, отколкото казва и е написал”.

“Ще внесем искане за неговото изслушване в парламента и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за сряда”, каза зам.-председателят на ПГ на "Възраждане”.

“Нямам съмнение, че от "Прогресивна България" ще гласуват против това наше предложение, което може да покаже защо промениха правилника за работа на НС относно внасяне на искания за изслушвания”, добави Петров.

“Кандев е посочил, че не желае да бъде удобен, а ние знаем на кого не беше удобен - на Пеевски по време на служебното правителство и на борбата с купуване на гласове в предизборната кампания. Оказа се, че явно не е удобен и на настоящото правителство и ние от "Възраждане" се питаме дали това удобство не е следствие на една добра колаборация на старите и новите управляващи”, каза още депутатът.

Петров обясни, че подаването на оставка от най-висшия оперативен ръководен орган на МВР винаги показва носенето на някаква отговорност. Според него обществената сигурност и борбата с престъпността изискват да имаме главен секретар на МВР, който да е на мястото си, а не да пише, че не желае да изпълнява поръчки.

“Изключително притеснителен е фактът, че след толкова заявки за борба с престъпността и притеснители случаи на престъпления главният секретар публично подава оставка и задава много въпроси, свързани с упражняване на влияние, нарушаване на принципи и удобство на политически субект”, допълни още Петров.

Номинация за вицепрезидент?

На въпрос за твърдения, че Георги Кандев подава оставка, за да бъде кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров, той коментира, че българското общество достатъчно се е нагледало на спасители. Вече имаме пример как бивш главен секретар на МВР впоследствие оглавява партия, която се определя като проевропейска - ГЕРБ. Ако това се случи, едва ли ще изненада някого, добави Петров.