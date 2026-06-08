Демерджиев: Ще създадем карта на местата за нелегални гонки и дрифтове

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че държавата затяга контрола и ще започне да налага по-стриктни мерки за пътна безопасност. Тоя обяви, че местата, на които се провеждат нелегални гонки и дрифтове ще бъдат нанесени на специална карта като част от усилията на властите за намаляване на инцидентите по пътищата.

Това стана ясно след близо едночасова среща в Министерския съвет, където дойдоха представители на няколко министерства и агенции. На брифинг пред медиите силовият министър поясни, че оттук нататък трябва да се подобри и задълбочи координацията между всички институции и ведомства, ангажирани с пътната безопасност.

От думите му стана ясно, че сред предприетите мерки ще бъде да се индивидуализират всички онези места в страната, които се използват за нелегални състезания.

"В много голяма степен ще заложим на дигитализация на процеса и налагането на санкции чрез електронни фишове. За целта ще автоматизираме процеса по обработка на информацията, която постъпва от камерите в цялата страна, за да стигаме до по-бърза обработка и до по-бързо предаване на електронни фишове", обясни министър Демерджиев.

Той съжали, че в момента не се използва пълният потенциал на камерите, бавно да уведомявани и нарушителите за наложените им санкции.

"Това много често води до ситуация, в която един водач, който е нарушил многократно правилата за движение, не е санкциониран за един дълъг период от време и не е взето съответното отношение към него", каза той.

"Набелязахме мерки, но най-важното е, че стигнахме до съгласие, че трябва да има много по-добра координация, обмяна на информация между заинтересованите и ангажираните в този процес. Трябва да има и периодично отчитане по съответни обективни критерии на начина, по който въздействат едни или други мерки, които прилагаме. От една страна МВР отдавна е набелязало местата, в които има завишен пътен травматизъм в страната. С добра координация с всички ангажирани в процеса ведомства и с общините набелязваме конкретни мерки за всеки един такъв участък, които да доведат до понижаване на пътния травматизъм и броя на пострадалите и загиналите", каза Демерджиев.

Той допълни, че също така са необходими и промени в част от наредбите и там също трябва да се действа в спешен порядък.

Иван Демерджиев отбеляза, че ще се наблюдават по-внимателно онези държави в ЕС, в които изкарването на шофьорска книжка става сравнително лесно, давайки за пример страни като Чехия, Гърция и Кипър.

"От една страна ще сигнализираме тези държави, когато имаме данни за злоупотреба и водачите, които ги получават, не отговарят на изискванията. От друга страна, в МВР ще вземем под специално внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно от тези рискови водачи, които предизвикват впоследствие тежки нарушения с пострадали и с жертви", закани се Демерждиев.

"След около месец пак ще се съберем, за да отчетем напредъка ни", заяви още министърът.

В заключение Демерджиев се закани, че НАП също ще бъде ангажирана в процеса, като нейната роля ще бъде да провери онези шофьори, които притежават скъпи автомобили, т.е. по какъв начин са се сдобили с тях и дали те отговорят на доходите им, възможностите им и стандарта им на живот.

"Ще проверим дали тези водачи са имали и други противообществени прояви и какво се прави в тази връзка от отговорните институции, в т.ч. и българската прокуратура", каза още Демерджиев.