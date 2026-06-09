Димитър Стоянов: Не се предвижда да даваме още оръжия на Украйна

Военната прокуратура и ДАНС проверяват договори в Министерството на отбраната, платени авансово без банкова гаранция. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Той допълни, че са раздадени аванси за 16,6 млн. евро, по които има фалшиви банкови гаранции, благодарение на предното правителство. Провеждаме срещи с въпросните фирми, за да се представят реални банкови гаранции, каза още министърът.

Стоянов изрази надежда прокуратурата да се произнесе максимално бързо и се закани, че на никого няма да му се размине това своеволие.

Извънреден одит ще бъде извършен във всички търговски дружества. Налага се промяна в наредбата, за да не се допускат такива неща. Общата цел на правителството е да бъде оптимизирана администрацията. Трябва да бъдат структурите и където има дублиращи се, ще бъдат освобождавани хора, зави Стоянов.

Министърът отчете серия забавяния в проектите за модернизация на армията. По думите му между 2023 и 2026 година е направено прекалено малко. Има забавяне и по инфраструктурата за F-16, както и за новите кораби.

Никой не саботира процеса по обучение на самолетите F-16 и подготовката на българите. МиГ-29 ще дава дежурства, докато можем да го поддържаме и има необходимост от това. F-16 ще застъпи тогава, когато самолетът е готов и българските пилоти са готови, заяви министърът. Той допълни, че в момента F-16 имат достатъчен боекомплект.

Ускорили сме преговорите с Европейската комисия и мисля, че ще наваксаме и ще спазим срока от 2030 г. за усвояване на всички средства, обясни Стоянов.

От Министерството на отбраната посочиха, че ще променят наредбата за заплатите на ръководствата на подчинените дружества. Заплатите на директорите в тях са надвишавали тази на министъра на отбраната, обясни Стоянов.

Министърът посочи, че е подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2030 г. от брутния вътрешен продукт, като уточни, че 3,5% от тях са преки военни разходи, а 1,5% са за разходи, свързани с отбраната – инфраструктура, киберсигурност и други.

Миналата година разходите за отбрана са били 2,13% от БВП, тази година се надяваме да бъдат 2,15%, каза Стоянов.

По отношение на законодателните промени министърът посочи, че част от тях ще бъдат свързани пряко с правилата за работното време. Трябва да бъдат промени и праговете за разходи. Праговете за разходи, приети през 2010 г. са неадекватни – министърът на отбраната има право да харчи до 50 млн. лв., до 100 млн. лв. с разрешение на Министерски съвет и над 100 млн. лв. с решение на парламента. Те са за недопускане на корупция и заявявам, че в МО нивата на корупция са най-ниски, каза още Стоянов по темата. Той посочи, че те трябва да бъдат вдигнати до 50 млн. евро за министър на отбраната, до 100 млн. евро с разрешение на Министерския съвет и над 100 млн. евро да бъде с решение на парламента. Министърът обърна внимание, че разходите за отбрана не влизат в дефицита на страната.

Оръжие за Украйна

Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна, каза министърът по темата. Той заяви, че не се предвижда от българска страна да бъде предоставено повече оръжие на украинската армия.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи приоритетите и кабинета си на пресконференция в Министерството на отбраната. Заместник-министри са Катерина Граматикова–Иванова и Любомир Монов. Началник на политическия кабинет на министъра ще е Владко Владов. Съветник на министъра е Красимир Грозев. За директор на Дирекция "Стратегически комуникации, връзки с обществеността и протокол" е назначена Десислава Терзийска.