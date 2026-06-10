Започва ремонтът на релсите по бул. “Княгиня Мария Луиза“

На 10 юни, сряда, от 10 ч. ще бъде дадено началото на строителни дейности на обекта в присъствието на кмета на София Васил Терзиев, заместник-кмета по направление обществено строителство Никола Лютов и кмета на район „Сердика“ Момчил Даскалов, съобщи Столичната община.

Ще започне първи етап от работата, за който е въведена временна организация на движение.

Във връзка със започващата реконструкция на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“ се въвежда временна организация на движението.

За периода от 00:00 ч. на 10.06.2026 г. до 24:00 ч. на 13.08.2026 г. се променят маршрутите на четири линии на обществения транспорт в района:

Трамвайна линия № 6

Ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и площад „Възраждане“, през площад „Възраждане“, по бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, надясно по ул. „Скопие“, бул. „Рожен“ и по действащия маршрут до ж.к. „Обеля-2“, двупосочно. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 7

Ще се движи от кв. „Манастирски ливади – запад“ по действащия маршрут до Централна ж.п. гара, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Алабин“ и наляво по бул. „Христо Ботев“, след което ще продължава по действащия си маршрут до кв. „Манастирски ливади – запад“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 12

Ще се движи от площад „Журналист“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, след което ще продължава по маршрута си до площад „Журналист“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 27

Ще се движи от кв. „Манастирски ливади – запад“ по действащия маршрут до Централна ж.п. гара, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по действащия маршрут след ул. „Алабин“ до кв. „Манастирски ливади – запад“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между ул. „Опълченска“ и бул. „Ген. Н. Столетов“, както следва:

в посока район „Надежда“ – с една пътна лента;

в посока центъра – с две пътни ленти.

Столична община се извинява за причиненото неудобство и призовава шофьорите да избягват при възможност участъка, като използват алтернативни маршрути.