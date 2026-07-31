Гечев, ПБ: Бюджетът не прави никого щастлив, но е компромис

Депутатът от “Прогресивна България” Явор Гечев гостува в предаването “Панорама” и коментира Бюджет 2026. Той е категоричен, че този бюджет не прави никой щастлив, но е компромис и е полезен.

Гечев подчерта, че бюджетът не отразява съществени политики на формацията, защото е наследен от предишната власт. ПБ ще покаже във времето докато правителството е на власт.

"Това е възможният бюджет", констатира Гечев.

Американските самолети

По въпроса за разполагането на американските самолети-цистерни на летище "Безмер" депутатът обясни, че решението те да бъдат там, а не в София, е взето, защото не е удачно да има военна техника в една двумилионна столица.

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По повод външната политика на страната Гечев каза, че тя трябва да бъде отражение на държавния интерес, като целта е максимално бързо спиране на военните конфликти и преминаване към дипломация. Той призна, че формацията му понякога влиза в капаните на по-опитните политици, но подчерта, че се стараят да работят за реални реформи, включително оптимизация на администрацията чрез изкуствен интелект.

Президентските избори

Гечев коментира и предстоящите президентски избори на 25 октомври и подкрепата, която Илияна Йотова получи от партията на Радев.

Депутатът сподели, че той е бил първият, призовал "Прогресивна България" да застане зад нея. Гечев описа Йотова като изключително харизматичен човек и добър политик с характер и собствено мнение, който е независим в решенията си. Според него тя е правилният избор за бъдещ президент на България и сама трябва да реши кой да бъде нейният вицепрезидент, за да се демонстрират качествата на двойката.

Депутатът коментира и казуса с централата на БСП на улица "Позитано" 20, с която призна, че е емоционално свързан, тъй като там са минали голяма част от неговите години. Макар да не е запознат с юридическите детайли на закона за политическите централи, Гечев изрази надежда, че БСП ще намери законови основания да задържи сградата. Според него този имот има висока стойност именно заради историческата си и емоционална връзка със социалистическата партия.