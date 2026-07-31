Протестите в Киев продължават трета поредна седмица

И тази вечер украинци се събраха в Киев за събитие, определено от организаторите като "поход за диалог и реформи в сферата на отбраната“, като отново настояха президентът Володимир Зеленски да върне на поста бившия министър на отбраната Михайло Федоров.

Митингът отбеляза 16-ия ден на протести заради уволнението на Фьодоров, като организаторите заявиха решимостта си да продължат с демонстрациите, въпреки липсата на каквито и да е признаци, че Зеленски възнамерява да промени решението си, съобщава Kyiv independent.

Докато на няколко от предишните протести присъстваха стотици, а не хиляди участници, походът на 31 юли събра значително множество, наброяващо няколко хиляди души.

"Призовавам Володимир Зеленски да чуе народа си и да продължи диалога с Федоров“, заяви ветеранът Дмитро Козятински, един от публичните лидери на протестното движение и добавя: "Например, нека даде на Михайло една година, за да осъществи реформите, и едва тогава да вземе решения въз основа на резултатите".

Подкрепа към Федоров

Възобновените демонстрации последваха интервю, което Федоров даде за независимата медия "Украинска правда“ на 29 юли и в което изрази предположение, че усилията му за повишаване на прозрачността при обществените поръчки в сферата на отбраната може да са допринесли за освобождаването му от длъжност.

"Вярно е, че много хора у нас са ангажирани в отбранителната индустрия. Вярно е, че имаше различни сигнали и в Министерството на отбраната се случиха много събития", казва Федоров.

Зеленски вече изпълни едно от първоначалните искания на протестиращите, като освободи главнокомандващия Олександър Сирски и назначи на негово място генерал Михайло Драпати - командир, ползващ се с голямо уважение.

Президентът обаче не е дал никакви индикации, че възнамерява да върне Федоров на поста. Вместо това на 21 юли Зеленски заяви, че е предложил на Федоров "висок пост в правителството“, насочен към укрепване на технологичния сектор на Украйна.

Федоров от своя страна е отхвърлил други предложения за длъжности в правителството, като е настоял, че е готов да заеме единствено поста министър на отбраната.

Зеленски не е дал подробни разяснения относно освобождаването на Федоров, като се е позовал единствено на конфликта между бившия министър на отбраната и Сирски.

По време на мандата си Федоров ръководи редица значими реформи и инициативи, целящи укрепването на военния капацитет на Украйна.