Йотова награждава пожарникарите, помогнали на пострадалите на “Челопешко шосе“

На церемония в Гербова зала държавният глава Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасителните действия след тежката катастрофа на “Челопешко шосе“ в София.

Отличени за проявения героизъм ще бъдат младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към 8 Районна служба към ПБЗН, съобщава Нова тв.

Припомняме, че на 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Броят на ранените е 17 души.