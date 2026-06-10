ПБ връща НСО на администрацията на президента

"Прогресивна България" внесе промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които службата отново ще трябва да вози администрацията на президента, показва справка в сайта на Народното събрание, направена от “Фокус”.

Според текстовете НСО отново ще има изрично законово правомощие да осигурява служебен транспорт за администрацията на президента. Припомняме, че миналата година кабинетът "Желязков" забрани на администрацията да ползва услугите на НСО - промените бяха внесени от "ДПС - Ново начало".

Тогава Румен Радев, в качеството си все още на президент, обяви, че в знак на солидарност ще пътува с личния си автомобил. През октомври миналата година Радев дори посрещна унгарския президент със семейната "Шкода".

В мотивите си вносителите посочват, че до 2025 г. такава разпоредба е съществувала в закона, но впоследствие е била отменена. Посочва се също, че транспортното обслужване на президентската администрация не представлява охрана по смисъла на закона - става дума за използване на автомобили и шофьори на НСО за служебни пътувания, президентски мероприятия, дипломатическа дейност и изпълнение на служебни задачи от администрацията.

Липсата на изричен текст, според тях, създава правна неяснота и води до необходимост от допълнителни административни обосновки.

С друга промяна в закона "Прогресивна България" предлага в парламента да постъпват мотиви и информация за депутатите, които НСО охранява. В мотивите си вносителите подчертават, че охраната от НСО не е привилегия, а инструмент за защита на националната сигурност, както и че посегателство срещу висши държавни длъжности може да засегне функционирането на държавата.

Те посочват също, че рискът за народните представители не съществува само при война или военно положение и че е необходимо да се запази възможността депутати да получават охрана и в мирно време при конкретна заплаха. Според тях парламентът трябва да има по-добър контрол върху тези решения, тъй като по закон вече упражнява контрол върху дейността на НСО.