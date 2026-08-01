4 зодии ще са магнит за изобилие и късмет през месец август

Четири зодиакални знака ще привлекат голямо изобилие и късмет през август. Настъпва важно време за растеж и промяна. Не се изненадвайте, ако направите скок на вярата, преди месецът да е свършил.

Август започва с Лъв, който увеличава силата на звука за всичко, което ви кара да се чувствате най-много като себе си. Лъв ви кани да бъдете по-смели и по-неизвинителни за това, което всъщност искате. Най-накрая имате увереността да поемете юздите на живота си и това ви носи цял куп възможности.

След това затъмненията пристигат с никаква финес. Слънчевото затъмнение в Лъв на 12 август отваря нова врата към онези части от живота, които ви карат да се чувствате истински щастливи. Лунното затъмнение в Риби на 28 август носи така необходимото чувство на облекчение. Това е емоционален и духовен повратен момент, който ви дава завършек на нещо, което носите в себе си от известно време.

На 23 август Девата поема контрола и ви насърчава да се заемете с нещата. Време е да поправите това, което не ви работи, и да преосмислите рутината си. След много силни чувства и обрати в сюжета през сезона на Лъв, сезонът на Дева ви помага да подредите всичко, за да можете да продължите напред.

А ето и кои 4 зодии ще са най-големите късметлии през август:

Лъв

Юпитер преминава през вашия знак за втори пълен месец тази година. Късметлия сте, Лъв! Тъй като Юпитер е планетата на късмета и печалбата, животът ви би трябвало значително да се подобри чрез изобилието, което ще привлечете.

Меркурий също преминава през Лъв от 9 до 26 август. Комуникацията ви ще бъде по-ефективна, така че е идеалното време да се стегнете и да проведете трудни разговори. Ако трябва да разрешите конфликт или да отправите рискована молба, ще намерите правилните думи по-лесно.

На 6 август Венера навлиза във Везни, вашият трети слънчев дом. Това хармонично разположение се определя от чар, романтика и красота. Очаквайте социалният ви живот да получи тласък, защото другите не могат да устоят на вашето сияние.

Марс остава в Близнаци до 10-ти. Това е частта от вашата карта, която управлява групи и общности, така че със сигурност ще имате късмет с изграждането на мрежи и срещите с нови хора. Не се страхувайте да се покажете! След това Марс се премества в дванадесетия ви дом, давайки ви кратък период за размисъл върху това как може да изглежда следващата ви глава.

Три от най-мощните външни планети са в синхрон с вас този месец. Сатурн и Нептун в Овен са в тригон с вашето Слънце, а Уран в Близнаци е в секстил с вашето Слънце. Това са основни влияния за дългосрочен растеж и планиране.

Слънчевото затъмнение на 12 август попада във вашия знак, давайки ви тласък за следващите 90 дни. Отделете малко време, за да обмислите целите си и какво можете да направите този месец, за да постигнете напредък. Август е предопределен да ви донесе изобилието и късмета, на които сте се надявали!

Везни

Венера навлиза във вашия знак на 6 август и остава там до 10 септември. Когато Венера е във вашия личен знак, сте склонни да изглеждате и да се чувствате по най-добрия начин. Гарантирано е хората да ви обръщат повече внимание, така че бъдете уверени в себе си, Везни!

Слънцето в Лъв преминава през единадесетия ви дом до 23-ти. Успехът е ваш през това време. Ако сте работили върху нещо зад кулисите в професионалния си живот или сте изграждали странична дейност, това може да ви донесе изобилие под формата на допълнителни пари.

Марс продължава да преминава през вашия девети дом в Близнаци до 12-ти, което е един от най-съвместимите ви знаци. Ще имате малко желание за пътешествия, което може да бъде задоволено само чрез пътуване или опознаване на града. Кой знае, имате късмета да срещнете нов приятел или потенциален романтичен партньор по пътя!

Плутон и Уран са в съответствие с вашия знак този месец. Плутон е в тригон с вашето Слънце от петия дом на любовта, приятелите и забавленията, а Уран е в тригон с вашето Слънце от деветия ви дом, увеличавайки възможностите за пътуване и учене. Тази комбинация прави август невероятно щастлив и изобилен месец за вас.

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