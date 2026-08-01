Деконструирани гофрети са едни от най-търсените в Созопол

Деконструираните ястия стават все по-модерни в съвременната кухня. Иновации има и в десертите.

Такива са едни от най-търсените гофрети в Созопол.

Срещаме се с Десислава Кожарова две години след като ви показахме как гофретите ѝ се превърнаха в хит по родното Черноморие. Опашката пред обекта ѝ в новия град на Созопол показва, че интересът и тази година е висок.

Различното този сезон е нова презентация на сладкото изкушение.

"Тази идея дойде от това, че аз правя доста пищни гофрети и докато ги вземат клиентите, започват да падат. Оттам дойде идеята да ги нарязвам и да ги презентирам в кутии, т.нар. от мен waffle box", уточнява Десислава пред камерата ни.

Удобствата са видими за всички, а най-предпочитаните комбинации за клиентите остават с шоколад и плодове.

"Много е практично, може да си я вземеш, да я споделиш, да си вървиш, да си похапваш. Аз съм свършила половината работа. Остава само удоволствието да се насладите на хрупкавата гофрета и всичко, което слагам вътре", посочи Десислава.

"Гофретите са манифестирани да не се качват килограми от тях."

А тайната, за да се получи гофретата, не са съставките, а любовта, с която я правиш.

"Много харесвам работата си, обичам всичките си клиенти. Енергията, с която ме зареждат, я влагам вътре, това е тайната", споделя Кожарова.

Въпреки критиките към тазгодишния летен сезон по морето у нас, който е десети пореден за Деси в Созопол, тя се надява, че всеки докоснал се до магията на града и гофретите ѝ, ще забрави за всичко негативно в мислите и душите си.

Вижте повече в репортажа на Благовест Илиев по Bulgaria ON AIR