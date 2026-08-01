86 души са загиналите мигранти, опитали се да преминат от Мароко в Сеута

Броят на мигрантите, загинали при опитите си да преминат от територията на Мароко в испанския град Сеута, достигна 86 души, съобщиха представители на местната власт пред Sky News.

Сред загиналите има удавили се мигранти, както и хора, загинали, докато са се блъскали в опит да преминат през вълнолома, който служи като гранично съоръжение.

Испания обяви, че ще изгради 500-метрова преградна бариера по протежение на вълнолома, навлизащ в морето, след като между четвъртък и петък около 60 000 мигранти пресякоха границата на малкия испански анклав.

Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че повечето от мигрантите, навлезли в испанския анклав в Северна Африка, вече са се върнали в Мароко.

„Ежедневието в града беше нарушено в резултат на инцидента на границата“, заяви президентът на Сеута Хуан Хесус Вивас. По думите му връщането на мигрантите протича успешно, но процесът все още не е приключил и градът не се е върнал към нормалния си ритъм.

Част от мигрантите обаче остават в Сеута. Сред тях е 23-годишният мароканец Мохамед Хатри, който заяви, че властите са затворили магазините, за да ги принудят да се върнат в родината си. „Но дори всичко да остане затворено, ние ще останем тук, независимо дали сме гладни, или не“, каза той.

Около 500 души са направили опит да навлязат и в испанския анклав Мелиля вчера вечерта, съобщи испанската обществена телевизия „ЕрТиВиЕ“, цитирана от ДПА.

На място са били изпратени сили за сигурност, а около два часа по-късно друга група мигранти е направила опит да преодолее граничната ограда. По данни на агенцията някои от мигрантите са замеряли с камъни служителите на реда, които са използвали сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някой от мигрантите е успял да влезе в Мелиля. Граничният пункт „Бени Ензар“ е затворен от четвъртък вечерта.

Неизвестен брой мигранти все още се намират в Сеута, където живеят около 85 000 души.

Северноафриканските крайбрежни градове Сеута и Мелиля се намират под испански контрол от векове. (БТА)